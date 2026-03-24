El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra un hombre de 34 años, investigado por el presunto intento de agresión contra una menor de edad en el distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado 15 de marzo, en el contexto de una actividad social en la comunidad nativa El Milagro. En ese lugar, el investigado habría aprovechado un momento en que la menor se encontraba sola para acercarse a ella.

La situación fue advertida por pobladores de la zona, quienes acudieron tras escuchar los pedidos de ayuda y lograron intervenir oportunamente, evitando consecuencias mayores. Posteriormente, los familiares de la menor presentaron la denuncia ante las autoridades.

Durante las diligencias, el Ministerio Público recopiló diversos elementos, como evaluaciones médico-legales y testimonios, que sustentaron el pedido de prisión preventiva, el cual fue acogido por el Poder Judicial.

El investigado fue trasladado a un establecimiento penitenciario, donde permanecerá mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.