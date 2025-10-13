Un juego entre hermanitos, en su propia casa, se convirtió en tragedia. Uno de los niños de 10 años de edad, agarró una escopeta hechiza que estaba a su alcance y cargado de un cartucho, apuntó a su hermano de 8 años y le disparó en la cabeza matándolo instantáneamente.

El accidente sucedió en la comunidad nativa de San Juan de Dios, del distrito de Ciudad Constitución de la provincia de Oxapampa.

Según informaron los vecinos, el hecho ocurrió mientras los menores se encontraban jugando dentro de su vivienda, en un descuido, el hermano mayor tomó la escopeta hechiza que se encontraba en el lugar, al alcance de los niños, y de forma fortuita accionó el arma.

El proyectil impactó en la cabeza del menor de 8 años quitándole la vida en el acto, el arma homicida la habría dejado su padre sin la debida custodia.

SE TRASLADAN. Personal especializado de la División de Investigación Criminal (DEPINCRI) de la PNP del distrito de Ciudad Constitución, se trasladó hasta la comunidad para realizar las diligencias correspondientes de ley, con el objetivo de determinar las causas exactas del suceso y proceder de acuerdo a lo establecido por el protocolo.El hecho sangriento causó duelo general en la comunidad nativa de San Juan de Dios, donde vecinos y familiares lamentan la pérdida del pequeño.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a extremar las medidas de seguridad, especialmente en el manejo y almacenamiento de cualquier objeto peligroso, a fin de prevenir accidentes domésticos.