Un efectivo de la Policía Nacional perdió la vida la tarde del domingo 1 de febrero tras ahogarse en la laguna de Espejo, ubicada en el sector Trama, distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa. La víctima fue identificada como Yeltsin Sosa Curi, suboficial que prestaba servicios en la Comisaría de Oxapampa.

Tras el reporte de la emergencia, personal del Equipo de Rescate de Pozuzo se desplazó de inmediato hasta el lugar e inició las labores de búsqueda. Dos rescatistas especializados realizaron inmersiones subacuáticas en la laguna; sin embargo, la intervención tuvo que ser suspendida debido a la falta de visibilidad y la llegada de la noche.

El lunes desde tempranas horas, integrantes del Equipo de Rescate de Pozuzo retomaron la búsqueda, realizando inmersiones en la profundidad de la laguna. En uno de los intentos, los rescatistas lograron ubicar el cuerpo del efectivo policial, que posteriormente fue recuperado y trasladado hasta la orilla del lugar.