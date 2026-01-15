Dos trabajadoras de un hospedaje en Oxapampa, fueron sentenciadas a pagar una reparación civil en favor de una menor de 15 años que fue ultrajada en ducho lugar.

La Fiscalía Provincial de Familia de Oxapampa sostuvo que el pasado diciembre 2024, la menor ingresó al hospedaje “killari” sin ser registrada, ni le solicitaron su DNI para verificar su condición de menor de edad. La víctima fue agredida sexualmente por su “amigo”, quien le invitó a ver una película.

Por ello, el fiscal provincial Víctor Christiam Vicente Aldana, inició una demanda de contravención contra María G. M., Lisbett M. G. y Yeni O. A. trabajadoras del hospedaje ubicado en el distrito de Villa Rica.

El Juzgado de Familia de Oxapampa determinó el pago de mil soles en reparación civil, además, de la implementación obligatoria de mecanismos de control y la capacitación del personal del establecimiento orientada a la protección de la integridad y derechos de menores de edad.

Los establecimientos que brindan servicios de hospedaje tienen la responsabilidad reforzada en la protección de niñas, niños y adolescentes.