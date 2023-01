U n gesto digno de las personas humildes. Un ciudadano de Oxapampa regaló una de sus gallinas que cría en su tierra natal al neurocirujano huancavelicano, Iván Paucar Calderón en agradecimiento a la operación exitosa gratuita que le realizó a la cabeza por un tumor cerebral.

“Agradezco bastante al doctor Iván Junior Paucar porque opera a las personas pobres sin cobrar un sol y a mí me operó por un tumor cerebral y por mi cariño le he traído una gallina, muchas gracias doctor” señaló emocionado Erasmo Minaya Caico quien se recupera satisfactoriamente de la intervención quirúrgica realizada por Iván Paucar Calderón en el IREN Centro de la provincia de Concepción en Junín.

Iván Junior Paucar es un conocido neurocirujano de Huancavelica que incluso gracias a su espíritu altruista realiza periódicamente campañas médicas de neurocirugía gratuitas en la región de Huancavelica. Estudió Neurocirugía en Cuba, trabajó en el Hospital Rebagliati Martins de EsSalud, fue director de EsSalud Huancavelica y actualmente labora en el IREN Centro de Concepción en la región Junín.

“Es un episodio bonito esto ocurrió ayer, yo operé al paciente el mes pasado a fines de noviembre, ayer vino a su último control, cuando de pronto me sorprendió porque sacó del costal una gallina y cuando me la entregaba, la gallina pone un huevo, fue algo anecdótico. Yo soy neurocirujano y trabajo en el Iren Centro, allí operamos muchos pacientes, aunque el SIS cubre los gastos, el humilde hombre se acercó y me dijo no tengo nada, pero le traje una de las gallinas que tengo en mi casa como un presente”, dijo el médico Iván Paucar que se sentía emocionado se tomaron una foto para el recuerdo.