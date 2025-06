Pacientes oncológicos realizaron un plantón para exigir mejores condiciones de atención en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Centro. Entre sus principales reclamos figuran el maltrato por parte del personal, la suspensión del servicio de transporte gratuito desde Chilca hasta el nosocomio y la escasez de medicamentos.

Vilma Carmelo, paciente con cáncer linfático, en medio de sollozos denunció que hace dos meses se suspendió la movilidad gratuita y que en su caso, al no tener familiares en Huancayo, debe costear un taxi de ida y vuelta por 60 soles cada vez que requiere atención de emergencia.

“Nos maltratan, no hay reactivos, no hay radiólogos, nos pasean con que ya van a contratar y nunca llegan. El cáncer no espera”, reclamó Carmelo. Marilú Castro, paciente diagnosticada con cáncer cervicouterino etapa 4, cuestionó el cambio constante de directores y la falta de atención especializada.

“A los directores los cambian como si fueran pañales, hubo uno que solo duró 15 días. ¿Dónde estamos?. Estamos siendo vulnerados”, expresó. Reclamaron que existe mucho personal administrativo y no hay especialistas.

Anuncia intervención

Consultado al respecto, el director regional de Salud, Dr. Clifor Curipaco, reconoció las quejas y anunció una intervención para evaluar la calidad del servicio.

“Estamos enviando personal de la Plataforma de Atención al Usuario en Salud (PAUS) para verificar la atención y, si se confirma maltrato, se tomarán medidas. Nadie con cáncer merece más sufrimiento”, declaró. En cuanto al transporte, el director señaló que ello no es parte del servicio que ofrece el IREN Centro.

Desperfecto mecánico

Por su parte, el director del nosocomio en cuestión, Pablo Rodríguez Ruiz, reafirmó que la movilidad es un servicio fuera de lo que ofrece el IREN Centro y es en convenio con la ONG Esperanza, añadió que dejó de funcionar por unos días debido a un desperfecto mecánico.

“Ha habido una mala información. El bus entró en mantenimiento. El servicio no ha sido cancelado y se reanuda mañana (hoy)”, aseguró el galeno, quien se pronunció también sobre las denuncias de supuestos malos tratos al interior del instituto.

Indicó que realiza constantes recorridos por los consultorios para supervisar la atención y ha insistido en reiteradas ocasiones al personal sobre la importancia de brindar un servicio con calidad humana. “Puede haber casos aislados, pero no tengo ninguna queja documentada o en el libro de reclamaciones”, señaló.

El director del IREN Centro reconoció que en meses anteriores hubo demoras en la adquisición de medicamentos oncológicos de alto costo y reactivos de laboratorio debido a procesos lentos en las compras nacionales, pero aseguró que actualmente el instituto ya se encuentra abastecido.

Además, informó que se están cerrando brechas de especialistas con la convocatoria de 74 profesionales de salud, incluidos 15 especialistas que ingresarán en julio, y destacó la implementación de nuevas áreas como cirugía torácica, dermatología, medicina nuclear y un servicio psicológico fortalecido.