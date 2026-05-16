La anciana Zenaida Zurita Arias de 66 años, viajó desde Tarma y acudió ayer por el servicio de emergencia, por intensos dolores a causa de esclerosis sistemática que la aqueja. El dolor en todo el cuerpo no lo soporta pero en el hospital Carrión no consigue la cita que requiere en varios servicios como Reumatología, Urología y Medicina Interna.

Otra anciana de 96 años, internada en el hospital Carrión, no consigue las medicinas que le recetó el médico para las escaras que tiene en el cuerpo. Joaquín Araujo, su hijo, ayer, gastó 154 soles para comprar la receta, que no había en el hospital y que tuvo que comprar fuera del establecimiento. Estos casos revelan la crítica situación del hospital Carrión.

espera. El director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced, manifestó que la lista de espera, para operaciones e incluso para sacar cita en determinados servicios es alta. Por ejemplo hay 30 a 40 pacientes que esperan hasta 3 semanas para ser operado de la vesícula luego de pasar por consulta externa y cumplir los exámenes pre operatorios. Al día operan hasta 5 pacientes.

En el Carrión operan a 60 pacientes al día y 5 de estas cirugías son de colecistitis (vesícula), que deberían ser atendidas en el hospital La Libertad, pero hasta el momento no se hace, porque no está categorizado, mencionó Gistavo Llanovarced. En urología, la lista de espera de pacientes por operar es alta el urología, hay 70 pacientes están esperan hasta 6 semanas. Ellos requieren de una operación de próstata. En el servicio de endocrinología, un total de 150 pacientes están en espera de una consulta clínica con el especialista, solo hay 4 endocrinólogos.

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PENOSO Cirugías con alta demanda en hospital que no se da abasto

pacientes sufren en el hospital carrión