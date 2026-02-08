Un padre de 5 hijos perdió la vida tras caer de una altura de 6 metros, cuando trabajaba en el techado en el mercado Raez Patiño de Huancayo.

Según los testigos, la inestabilidad de la escalera habría provocado el fatal accidente la tarde de ayer sábado. La víctima es Félix Carbajal Cárdenas (52), quien cayó aparatosamente, cuando descendía de la escalera para ir a almorzar, luego de soldar la estructura metálica.

Enterados de la muerte al lugar llegaron su esposa, su hija que es miembro de la Policía Nacional y un pequeño de unos 11 años, que lloraban desconsolados por Félix Carbajal. El infortunado vivía en el distrito de Pucará.