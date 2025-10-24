Rolando Curo, padre de Gimena Precialinda (17) caminó incansablemente por el monte y caminos rurales durante toda una tarde y noche, para hallar a su hija. Ahora viajó más de 6 horas a Huancayo, para exigir justicia ante el Poder Judicial, por el asesinato de la tercera de sus hijos y su única nieta. De los tres detenidos que se tenía al inicio, uno fue liberado, el segundo está siendo procesado por otro delito (peligro común) y el tercero por el crimen contra la adolescente y su pequeña.

Pide justicia

“Mi hija quería estudiar Educación, como su hermana mayor en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), pero esos asesinos le truncaron su sueño de ser maestra. He viajado 6 horas desde Surcubamba para exigir justicia, uno de ellos fue liberado dice porque no participó del asesinato, pero quiero la máxima pena para los responsables”, contó Rolando Curo.

El angustiado padre de familia, fue el que terminó hallando a su hija y nieta dentro del costal de rafia. En su mente quedó esa imagen de una adolescente, sin vida, que estaba a punto de cumplir sus 18 años y quería ser profesional para sacar adelante a su bebé y familia.

“Me pidió que la inscriba en Beca 18, ‘si no agarro, voy a estudiar duro para ingresar a la Universidad del Centro (UNCP)’, me decía. Recuerdo que estaba dentro del costal y al abrir la vi que estaba con una soga en el cuello junto a su hija, entre unos matorrales a un costado del camino a Bellavista”, añadió Rolando.

De los tres detenidos, dos todavía siguen bajo custodia policial, son los hermanos Raydo (27) y César Córdova Prado (32), el segundo, además, estaría siendo procesado por tener en su poder material explosivo, mientras que Raydo, es sindicado como el conductor de la moto lineal con la que se llevaron a la víctima y su hija, antes de ser asesinadas.

La confesión de implicado

La moto lineal de placa 8696-1W, que habría sido utilizada para cometer el crimen, fue ocultada en la vivienda de una mujer viuda en el centro poblado de Rumichaca, de ese lugar es que Evert Prado Cárdenas (18) la recogió y trató de trasladarla hacia la mina Boca de Lobo, en Salcabamaba; sin embargo, fue intervenido por los pobladores de Salcahuasi, cuando pasaba por la hacienda Tacana. Ahí confesó sobre el crimen y el pago de 400 soles que le hicieron para que recoja el vehículo menor.

“Su papá de la niña dice que ha mandado a matar desde el extranjero. Mi primo (Raydo) ha prestado su moto y el otro es el que ha matado. La moto lo estaba llevando para que venda ya, porque estaba denunciada”, señaló ante los pobladores.

Detención preliminar

La Fiscalía Provincial Mixta de Surcubamba, obtuvo el mandato de detención preliminar por siete días contra Raydo R. Córdova P. y Robert Córdova M., mientras son investigados por el presunto delito de sicariato, en agravio de una madre adolescente y su hija de dos años de edad.

Durante este periodo la fiscal provincial Lisbhet Boza Quinto, llevará a cabo diligencias urgentes e inaplazables para determinar las causas del deceso de las victimas quienes fueron halladas sin vida la tarde del 16 de octubre de 2025, en el paraje denominado Linda Huaycco, margen derecha de la carretera Bellavista – Vista Alegre, del distrito de Surcubamba - Tayacaja.