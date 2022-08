MIRA ESTO: Diez planteles de la región Junín son focalizados para evaluación PISA

Todo empezó cuando el menor empezó a presentar problemas para dormir y según el padre incluso mojaba la cama y tenía pesadillas. Ante las sospechas de que algo no andaba bien en el centro educativo, los padres escondieron una grabadora en las ropas de su pequeño para descubrir lo que pasaba y lo que hallaron les heló la sangre.

Tras el descubrimiento, los padres del menor de 5 años, acudieron a la Comisaría de Familia de Huancayo, denunciando la agresión física y psicológica de su hijo que estaba bajo la custodia de la docente Stéfany A.T., maestra de inicial de la institución educativa particular en Chilca. Y no era para menos, en el audio se puede escuchar como la docente maltrata al menor al punto que el pequeño a su corta edad intenta defenderse, cuando al parecer ella lo golpea.

“¿Qué estás esperando?,¡apúrate!” le dice la docente al parecer para que el niño copie un escrito en la pizarra

“¡au!” se escucha que el niño se queja e intenta defenderse diciendo: “Yo les voy a avisar a la Policía, a mi mamá a mi papá y a todos. Porque a los niños no se les pega”, a lo que la maestra responde: “a los niños malcriados se les castiga ¿cuándo ustedes se portan mal en sus casas quién les castiga?” pregunta, los niños contestan temerosos “mamá”.

“Esta es otra casa, esta es nuestra casa del colegio, yo soy su mamá y ustedes son mis hijitos, si ustedes no se comportan bien yo les voy a tener que castigar , les voy a tener que gritar”, sentencia.

Minutos después se vuelve a escuchar a la docente “apúrate, apúrate, apúrate, apúrate” al mencionar las dos últimas palabras incluso se le oye entrecerrar los dientes con furia, el infante da un fuerte grito y llora por una agresión física de la que habría sido víctima por parte de su docente.

Pero allí no queda todo, la voz de la maestra amenazante vuelve a escucharse cerca y en la misma actitud, “trabaja oye, trabaja” y el niño llora aún más fuerte.

El audio proporcionado por el padre de familia a este medio, parece eterno, es una recopilación de varios momentos de terror que vive el niño. En uno de ellos incluso se escucha como él se queja porque otro alumno lo golpea y llama a la docente pidiendo su ayuda “miss me quieren pegar, miss me quieren pegar ¡au!” pero ella, parece no escucharlo.

Lo peor llega cuando se escucha como la maestra rasga una cinta de embalaje “si quieres llorar, llora en silencio, listo, no quiero llorones en mi clase” dice, en este punto se presume que la docente se atrevió a colocar una cinta de embalaje en la boca del menor, que solo atina a seguir llorando mientras la presunta agresora sigue con su clase como si nada. “Si no terminas yo te voy a volver a poner, por eso no se hace travesuras, no se llora” continúa con la agresión mientras el niño se queja y llora sin parar pero esta vez con la cinta de embalaje impidiendo que sus quejas salgan con libertad.

Por momentos el niño parece tener momentos de rebeldía y tal vez para si, repite “a los niños no se les pega, ellos son como nuestros hijitos, se pega a los que se portan mal”, pero se escuchan más gritos y al parecer las frases son castigadas con más golpes.

Audio proporcionado por el padre denunciante

Estos audios fueron registrados en una grabadora que colocaron los padres del niño, al notar que desde junio pasado empezó a cambiar de actitud, deliraba y presentaba problemas psicológicos y de conducta pues se ha vuelto temeroso, agresivo.

El profesor Willmahan Osores, dueño del plantel, dijo que era el primer caso que se presenta en el centro educativo y aseguró que separó a la maestra acusada, mientras duren las investigaciones, por parte de las autoridades. Lo peor del caso es que se supo que la presunta agresora quien ya tendría antecedentes por los mismos hechos, logró reunir firmas de otros padres de familia señalando que la apoyan y por el contrario han asegurado que el niño es problemático y golpea a otros menores.