Padres de familia del CEB Señor de los Milagros realizaron una protesta en los exteriores del Gobierno Regional de Junín para exigir la culminación total de la obra de su institución educativa. Denunciaron que, pese a tener un avance del 90%, el plantel no cuenta con cerco perimétrico, cámaras de vigilancia ni sistema de seguridad, por lo que rechazan recibir una infraestructura inconclusa.

Los manifestantes, quienes llegaron incluso con sus hijos —niños con autismo, síndrome de Down y otras condiciones—, señalaron que la falta de medidas de seguridad pone en riesgo la integridad de los estudiantes. “No es un capricho, son condiciones básicas para proteger a nuestros hijos”, indicaron, remarcando que actualmente estudian en un local provisional inadecuado.

Asimismo, denunciaron que han intentado dialogar en reiteradas ocasiones con las autoridades sin obtener respuesta. Indicaron que la obra debía entregarse en los próximos días, pero el contratista les informó que no se culminará por falta de presupuesto, lo que incrementó su malestar. También expresaron su rechazo a la intervención policial durante la protesta, calificándola como desproporcionada pese a tratarse de una movilización pacífica.

Frente a ello, el Gobierno Regional de Junín informó que, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, se ha comprometido a culminar al 100% la construcción del CEBE Señor de los Milagros. Tras una mesa de diálogo con los padres, se acordó ejecutar muros de contención e implementar cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad. La entidad precisó que la obra registra un avance físico del 80,28% y una inversión de 6.8 millones de soles, asegurando que el proyecto contempla espacios accesibles y adecuados para una educación inclusiva.