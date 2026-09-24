Tenía 8 años cuando descubrió que la música formaría parte de su vida. Cursaba el tercer grado de primaria y realizó sus primeras presentaciones luciendo un vestuario verde limón. Desde entonces soñaba con convertirse en cantante como Flor Pucarina, Picaflor de los Andes a quienes escuchaba en su natal Apaycanchi, en la provincia de Jauja. Pamela tiene 24 años, hace 4 años, se dedica a componer temas y cantar el Santiago Tecno.

Ella es conocida como “delicia de amor”; hace poco la cantante Angelica Gomez, la bautizo como la “Reina del vaso lleno”, tras su éxito “medio vaso no”. Pamelita, dice que construye su carrera a base de perseverancia, aprendizaje y el respaldo de las personas que creen en ella.

Hoy, con nuevas canciones y proyectos en camino, continúa consolidando una propuesta propia dentro del Santiago Tecno, llevando su música desde el Valle del Mantaro hacia nuevos escenarios nacionales e internacionales.

¿Desde que edad cantas Pamela? y ¿por qué ‘tu delicia de amor?

Siempre me gustó cantar. En mi familia nadie canta, soy la única. Nos pusieron tu delicia por lo cariñosa, lo dulce que soy.

¿Qué te impulsó a seguir el canto? Cuando conocí al productor y músico Ernesto Cerrón, me escuchó cantar y me propuso que me convierta en cantante. y acepté el reto.

¿Qué canciones te abren la puerta para tu primera producción?

“Corazón destrozado” y “Mis cuernos” me abrieron las puertas para la primera producción de Santiago, nació prácticamente como un reto. “Mis cuernos”, es el tema que terminó convirtiéndose en uno de los mayores impulsores de mi carrera.

¿En que se inspiraron para tu éxito medio vaso?

“Medio vaso”, es un tema inspirado, en parte, en las experiencias vividas durante sus presentaciones. La canción nació luego de observar una particular costumbre durante los eventos de Santiago. Nos hemos inspirado en la familia bonita de Huancayo, de Tarma, que nos reciben con ese cariño. Aquí es demostrar en una fiesta, cuánto me quieres, según como tomas.

¿Qué diferencia Pamelita Tejeda de otras cantantes?

Nosotros trabajamos con el género tecno, Santiago Tecno, nosotros trabajamos con eso.

¿Se vienen más éxitos para Pamelita?

Claro que sí, se vienen una primicia, mix parranditas y temas del recuerdo se vienen muy pronto, muy pronto. Antes de cerrar este año 2026 va a salir la parranda.

¿Alguna artista que admiras?

Claro, yo admiro a la cantante Angélica Gómez, a mi madrina Haydé Pizarro, Hayde Raymundo.

¿Qué es lo que tú más detestas y lo que más admiras en ti?

Lo que yo admiro es la perseverancia, cómo sacamos fuerzas para seguir adelante. Lo que detesto, tal vez es que a veces soy muy callada, un poquito antisocial.

Cuándo tú cantas, sales al escenario. ¿Qué es lo primero que piensas o haces?

Nos encomendamos siempre a Dios, yo me persigno y pido que mis canciones o concierto sean del agrado de todas las personas que están allí, qué se diviertan, que bailen, que disfruten.

¿La respuesta del público representa una de las mayores satisfacciones de tu carrera?

“Me siento muy feliz. Es emocionante ver cómo las personas nos reciben, nos piden fotos y cantan nuestras canciones”.

¿Al inicio tus padres dudaban de que alcanzarías el éxito?

Mis padres inicialmente dudaban de que pudiera vivir de la música, hoy celebran cada uno de mis logros. Siempre les digo a mis papás: ‘ya que no me tenían fe, mira cómo estoy ahora’”, dice – entre risas.

¿Detrás de tu crecimiento artístico, también está su hermana?

Aracely, se ha convertido en una pieza fundamental de mi carrera. Trabajamos juntas. Mi hermana se encarga de aspectos como el vestuario, peinado y maquillaje, además me acompaña en mis presentaciones. Somos un equipo. Cuando yo digo que ya no puedo, ella siempre está ahí: ‘sí puedes, vamos, hay que hacer esto’. Es mi soporte” .

¿Con tus éxitos que localidades has dado tus conciertos?

Claro que sí, gracias a Dios hemos llegado a la tierra bonita de Huancavelica, Tarma, Jauja, Pampas, Tayacaja y otros lugares del país.

¿Qué se viene para los próximos días para Pamelita Tejeda?

Tenemos presentaciones por Lima, también nos vamos a Lima, claro, y también se vienen primicias.

¿Algún mensaje que quisieras dejar a las cantantes jovencitas que recién se inician, porque no es fácil conseguir el éxito?

Claro que sí, mi recomendación sería que persistan en sus sueños, sigan adelante, que no se dejen llevar por lo que te digan; porque vas a encontrar personas que te van a decir que no vas a poder, pero tú sigue adelante, sigue adelante por alcanzar tu sueño; pero siempre con humildad y sin envidiar a nadie.