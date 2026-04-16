Las autoridades del centro poblado Puerto Anapati, en el distrito de Pangoa, solicitaron a Provías Nacional la intervención inmediata de la carretera Cubantía – Puerto Villa, debido al grave deterioro de la vía y varios tramos que permanecen intransitables.

Mediante un oficio enviado el 15 de abril, también pidieron el cambio del ingeniero responsable del tramo, cuestionando su desempeño frente a la emergencia vial que afecta a transportistas, pasajeros y pobladores de la zona.

El reclamo se produce luego de un derrumbe de gran magnitud registrado en la ruta que conecta Pangoa con el valle del Ene, pasando Santa Cruz de Anapati. El deslizamiento, de aproximadamente 300 a 400 metros, arrasó parte de la plataforma de la carretera y dejó el tránsito severamente restringido.

Según reportes de la zona, el hecho ocurrió el lunes 13 de abril, generando que numerosos viajeros y conductores quedaran varados por varias horas a la espera de que se habilite el pase. Posteriormente, maquinaria pesada ingresó para atender la emergencia.

Asimismo, pobladores informaron que el tránsito viene siendo cerrado de manera temporal mientras continúan los trabajos de rehabilitación en el sector afectado.