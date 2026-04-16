Cinco personas fueron enviadas de manera preventiva al penal de Río Negro luego de que las autoridades encontraran armamento, municiones y equipos tácticos durante un operativo realizado en la comunidad nativa Santa Clara, en el distrito de Pangoa.

La medida fue dictada por el Poder Judicial por un plazo de 13 meses contra Ronald (34), ex efectivo policial, además de Rush (26), Jaret (27), Diego (27) y Brayan (25), quienes afrontan investigación por presuntos delitos vinculados a la posesión ilegal de armamento de guerra.

Durante la intervención, desarrollada el pasado 24 de marzo, agentes hallaron armas de largo alcance, uniformes policiales y otros implementos que no guardaban relación con la actividad de caza que, según se informó, realizaban en la zona.

La Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas sostiene que el material incautado habría sido utilizado en acciones relacionadas al narcotráfico y otros hechos ilícitos, por lo que continuará con las diligencias para esclarecer el caso.