Más de 2,200 pobladores de la cuenca de Mencoriari y Matereni fueron protegidos mediante un cerco sanitario implementado por la Red Integrada de Salud Pangoa, tras la detección de casos de malaria en estas zonas de la selva central.

La estrategia incluyó el rociado residual en 332 viviendas de comunidades consideradas de alto riesgo, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión del vector y evitar la propagación de la enfermedad.

Además, brigadas de salud realizaron inspecciones en posibles criaderos de mosquitos, distribuyeron mosquiteros impregnados y desarrollaron acciones educativas para reforzar la prevención entre la población.

Como parte del control epidemiológico, también se aplicaron pruebas de descarte a decenas de personas, sin registrarse nuevos casos positivos, lo que evidencia la efectividad de las medidas adoptadas.