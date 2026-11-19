La presidenta del Patronato Ángeles de Fuego de Huancayo, Nurian Oré, expresó el rechazo de su institución ante las recientes declaraciones de la candidata a la vicegobernación regional de Junín por Alianza Para el Progreso, Yesenia Baltazar. La polémica se desató luego que la postulante empleara la expresión «para coju..., los bomberos» durante su intervención en el debate político desarrollado en la provincia de Jauja.

Patronato se pronuncia

En entrevista, Oré sostuvo que, independientemente del sentido con el que la candidata pretendió referirse al trabajo abnegado y sin remuneración que realizan los “hombres de rojo”, el uso de adjetivos denigrantes resulta inadmisible en un espacio formal de debate público.

“Rechazamos estas expresiones. Aunque se haya querido señalar que los bomberos trabajan por amor a la población y sin un beneficio o sueldo, no se deben utilizar ese tipo de adjetivos en medio de una alocución pública”, aseveró la titular del patronato.

Ante las versiones que señalan que la controversia estaría siendo aprovechada por sectores de la oposición o que se trataría de un modismo coloquial, Nurian Oré aclaró que el patronato es una entidad imparcial que no representa a ningún partido político ni candidatura.

“Nosotros no vamos en contra de un partido ni de las personas, vamos en contra de lo que se ha expresado sobre los hermanos bomberos. Exigimos disculpas públicas por parte de la candidata”, remarcó Oré, recordando además que Baltasar fue en su momento postulante a la Compañía de Bomberos B30 de Huancayo.

Por su parte el bombero voluntario, Paulo Beltrán y exvocero de APP en Huancayo, brindó su postura al respecto.

“El bombero no percibe un sueldo, su acción es de manera voluntaria, gratuita, y eso no encaja para algunas personas; por eso, para referirse a una persona que hace una actividad de manera gratuita, tienen este refrán”, indicó Beltrán.

Candidata se disculpa

A través de sus redes sociales, la candidata Yesenia Baltazar, se disculpó con las instituciones agraviadas. “Quiero pedir disculpas por la frase inafortunada”, dijo.