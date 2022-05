La fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra el congresista acciopopulista de Junín Ilich López Ureña y sus colegas de bancada Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza identificados como ‘Los Niños’ por presunto tráfico de influencias.

López y el resto fueron sindicados por La empresaria Karelim López de integrar un grupo denominado como “Los Niños”, los cuales serían cercanos al presidente Pedro Castillo y estos congresistas se beneficiaban con contratos de empresas de origen chino a cambio de votos en el Parlamento.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, indaga si ellos integran la supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y estaría encabezada por el presidente Pedro Castillo.

Según un aspirante a colaborador eficaz, los legisladores estarían relacionados con la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, que se habría asociado con China Civil Engineering Construction y China Camc Engineering CO para ganar irregularmente millonarias licitaciones desde el 2021.

En la disposición fiscal preliminar el Fiscal de la Nación da cuenta de la visita de un representante de la empresa China Civil Engineering Construction al despacho del legislador Doroteo el 13 de enero, el mismo día en que se le otorgó una buena pro a un consorcio integrado por China Camc Engineering CO e INIP Ingeniería Integración de Proyectos, además refiere que los congresistas de Acción Popular involucrados registran ingresos a Palacio de Gobierno, donde se habrían reunido con Castillo y exasesores presidenciales.

Según el parlamentario la decisión de la apertura de investigación preliminar, es tardía, debió haberse realizado ni bien hubo sindicaciones al respecto, pues su imagen se ha visto mellada por lo que pidió celeridad.

“Ese tema lo debieron hacer aquella misma vez, han esperado tres meses de esos trascendidos, ¿qué pasó en la quincena de febrero?, han demorado se debió implementar en el mismo acto y lo único que pido es celeridad en este tema, tengo una trayectoria de veinte años en política y no tengo ningún tipo de problemas. Me considero un político que contribuye desde el espacio de donde me han elegido, estoy afectado por este tema y básicamente en el documento girado por la fiscalía está lo mismo que dice la señora Karelim, lo que salió en la prensa, eso no más están considerando y tenemos que responder, esperaba que como en comisión se presentara pruebas” dijo.