El paro de 24 horas acatado por transportistas este martes 17 de marzo en Huancayo dejó bloqueos de vías, ataques a vehículos y momentos de tensión en distintos sectores del Valle del Mantaro, en rechazo al alza de combustibles.

Uno de los hechos más críticos se registró a la altura del cementerio de Huichocruz, en el límite entre Chilca y Sapallanga, donde un grupo de manifestantes arrojó bloques de concreto y desmonte para bloquear la vía. Tras casi media hora, efectivos de la comisaría de Chilca lograron despejar la carretera.

Durante la jornada, también se reportó que transportistas que acataban la medida pincharon llantas de vehículos que continuaban operando, generándose incluso conatos de enfrentamiento en distintos puntos de la ciudad. En zonas como Vista Alegre y La Huaycha, la Policía se desplegó para resguardar a quienes sí prestaban servicio.

El coronel Chang informó que la Policía Nacional del Perú monitorea la protesta, con presencia en sectores como Pilcomayo, Sicaya y Quebrada Honda, donde se registraron piquetes. En tanto, lugares como el parque de los Héroes, puente Chanchas y Breña permanecieron sin bloqueos. Las autoridades recomendaron a los padres de familia evaluar la situación antes de enviar a sus hijos a clases.