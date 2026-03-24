El paro por el mal estado de la vía Los Libertadores continúa en su segundo día con bloqueos en puntos clave como el puente Rumichaca, donde transportistas, autoridades y población exigen la presencia del ministro de Transportes y la instalación de una mesa de trabajo con cronograma para el asfaltado definitivo.

La medida de fuerza, que se desarrolla en Ayacucho y Huancavelica, incluye demandas como la aprobación del expediente técnico del tramo Huancavelica – Santa Inés, la asignación de presupuesto y el avance de los tramos pendientes, además del mantenimiento urgente de la carretera.

En paralelo, el Gobierno Regional de Ayacucho informó que ya se han movilizado maquinarias pesadas para iniciar trabajos de mantenimiento en el tramo correspondiente a su jurisdicción. El gerente general, Eduardo Huacoto, señaló que las labores se ejecutarán en diez frentes y que se prevé culminarlas en un plazo de 80 días.

Durante la jornada también se reportaron otras acciones vinculadas al paro. Comerciantes del mercado Nery García Zárate realizaron una olla común como medida de apoyo, mientras que un mototaxista fue castigado por manifestantes tras salir a trabajar en medio de la protesta.

Los dirigentes advirtieron que, de no obtener respuestas concretas del Gobierno Central, evaluarán convocar a un paro regional indefinido en los próximos días.