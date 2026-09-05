La comunidad campesina de Santa Rosa de Pitic anunció el inicio de una serie de medidas de protesta contra la empresa minera Nexa, a la que atribuye presuntos incumplimientos de compromisos y acuerdos establecidos con la población comunal.

La primera movilización está prevista para el 9 de septiembre de 2026. Los comuneros sostienen que, pese a sus reclamos, hasta el momento no habrían recibido respuestas ni soluciones concretas por parte de la compañía.

Exigen cumplimiento de acuerdos

Entre sus principales demandas, los representantes de Santa Rosa de Pitic exigen que la empresa minera respete los compromisos asumidos y atienda los pedidos de la comunidad.

Los dirigentes cuestionaron lo que consideran una falta de atención hacia la población y señalaron que la comunidad busca que sus reclamos sean escuchados mediante un proceso de diálogo y el cumplimiento de los acuerdos previamente establecidos.

Convocan a comunidades de Pasco

Como parte de la medida anunciada, la comunidad realizó un llamado a las poblaciones de otras zonas de la provincia de Pasco para respaldar la movilización y mantener la unidad frente a los reclamos planteados contra la empresa minera.

“Estamos cansados de ser ignorados. La comunidad merece respeto, diálogo y cumplimiento de los acuerdos”, expresaron representantes comunales.

Mantienen disposición al diálogo

Pese al anuncio de protestas, Santa Rosa de Pitic manifestó su disposición a buscar una salida mediante un diálogo bilateral con Nexa, con la expectativa de alcanzar compromisos concretos y respuestas favorables a sus demandas.

Sin embargo, los comuneros advirtieron que continuarán con las acciones de protesta mientras no se encuentre una solución que consideren justa para la comunidad.