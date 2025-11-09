



Dos trabajadores perdieron la vida en un accidente de trabajo ocurrido aproximadamente a la 1.40 a. m. del sábado, en el nivel 3330 del interior de la mina de la Empresa Minera Nexa Resources Unidad El Porvenir en la región Pasco.

Según información preliminar, cuando los trabajadores de la empresa IESA SA (que presta servicios a Nexa Resources) inspeccionaban el brazo de un equipo Jumbo, se produjo el desprendimiento de rocas, sepultando a ambas personas.

El trabajador identificado como Geineer Medina Canchari (36) que se desempeñaba como supervisor electricista, falleció instantáneamente sepultado por las rocas. Mientras que el técnico mecánico Jesús Dávila Charri (39), fue rescatado con vida, lamentablemente en el trayecto al hospital de EsSalud Pasco, perdió la vida, debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el lamentable accidente, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) Pasco, emitió la orden de inspección para realizar las actuaciones inspectivas de investigación o comprobación en el centro de trabajo para determinar las causas del siniestro, verificar el cumplimiento de las obligaciones del empleador y establecer las eventuales responsabilidades administrativas.

El representante del Ministerio Público con apoyo de la Policía realiza las diligencias e inició una investigación para determinar la causa del accidente y deslindar responsabilidades.