Ante la programación de paseos escolares por el Día de la Juventud, la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) informó que se tiene vigente la Resolución Viceministerial N.° 271-2019-MINEDU, que regula la salida de los menores y qué condiciones se debe reunir para la aprobación de estos viajes.

En la resolución se precisa, las pautas para salidas fuera de la ciudad o región con viajes mayor a 24 horas o paseos diurnos que dentro de la zona.

Dentro de las disposiciones generales para ambos casos, se tiene que elaborar un expediente donde se informe objetivos del viaje o paseo, presupuesto y fuentes de financiamiento, programa detallado del itinerario y los nombres de todos los que saldrán con el grupo. Para el caso de viajes de excursión con más de 24 horas, se debe presentar con un tiempo de 2 meses de anticipación para su aprobación, mientras que en paseos de menos de 24 horas, no hay tiempo de anticipación.

La RVM N°271, también precisa que los vehículos a contratarse, el propietario debe contar con RUC activo, en caso sea empresa de transporte debe contar con una resolución vigente emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizando la prestación del servicio, contar con SOAT vigente y Tarjeta Única de Circulación. El responsable de verificar que todo esté en orden, debe ser el director de cada centro educativo.