A plena luz del día, delincuentes robaron 13 vacunos del Centro Poblado de Runatullo del distrito de Comas. Eran las 17:00 horas cuando ocurrió el ilícito y sin perder tiempo Gisela Mendoza H. (23), con algunos ronderos, siguieron los pasos de los sospechosos. La valiente joven llegó hasta Concepción y pidió ayuda a los policías que lograron interceptar el vehículo sospechoso en la Av. Oriente, a las 20:30 horas y hallaron 13 vacunos robados. El conductor y su hermano implicados en el robo quedaron detenidos.

Culpan. La oportuna intervención se hizo luego que Gisela Mendoza, denunció el hurto de 13 vacunos del barrio La Libertad, distrito de Comas.

Según la información los animales eran trasladados en el camión de placa BYL-821, por lo que los efectivos realizaron un operativo y lograron ubicar el vehículo cerca del estadio de Concepción. Allí detuvieron a Elvis Alanya Parado (43) y a su hermano Queben Alanya Parado (33), quienes dijeron que compraron los animales. Ahora ambos son investigados por el presunto delito de abigeato.

Se logró recuperar 4 vacas madres, 9 becerros y vaquillas valorizados en 45 mil; se incautó el vehículo BYL-821 y confiscó S/19, 700 y . Varios pobladores de Ronatullo y del Alyo Tulumayo, llegaron a Concepción para pedir cárcel para Ángel Mendoza a quien sindican como el responsable del robo. Los ronderos dicen que los 2 detenidos son los receptadores que compraron los animales hurtados.