¿Cuál es la fortaleza de su plan de gobierno?

Hay problemas álgidos que han sido heredados de las últimas gestiones. En Progresemos pensamos en la seguridad ciudadana y, si hay un alcalde con liderazgo, se puede tener avances, de lo contrario todo se irá por la borda.

¿Qué propone en materia de residuos sólidos?

Huancayo necesita una planta de residuos sólidos moderna. Tiranapampa no ha sido fácil, hay inversión de recursos económicos. La licencia social ha sido difícil de conseguir; aún así este proyecto no está cumpliendo sus metas a cabalidad. Huancayo produce al día alrededor de 200 toneladas de residuos, pero no todo lo que llega a la planta pasa por un proceso de selección. Lo importante es contar con personal capacitado, motivado y debidamente protegido. No olvidemos que la compra de compactadoras es también crucial.

¿Ha pensado en alguna otra planta de tratamiento?

En Progresemos tenemos un plan de mediano y largo plazo, para contar con una planta moderna. Con el candidato a El Tambo, Jersy Canchumani, proponemos un terreno de 6 mil metros cuadrados en Paccha, para la disposición de los residuos de Huancayo, El Tambo y Chilca. La idea es contar con un centro de disposición final como lo tiene Surco. Para eso existen modalidades como la asociación público-privado u obras por impuestos, porque con recursos propios de la municipalidad no será posible.

¿Cómo evalúa usted la nueva administración municipal del Servicio de Limpieza Pública?

Es un proceso de adecuación. Creo que esta gestión no estaba preparada para recibir (dicha responsabilidad). Lo que hizo falta fue liderazgo, porque no se observa una visión compartida.

¿Qué lectura tiene acerca del terminal terrestre, ahora que dejó la administración privada?

La gente que llega al terminal no ve orden. Los buses siguen saliendo del óvalo de Huancavelica con la vía Evitamiento. Es un caos. Las calles están tomadas por informales. Lamentablemente los ingresos que genera el terminal no son reinvertidos.

¿Qué plantea en la dimensión contra la corrupción?

Nosotros no estamos hipotecados a las mafias, a los grupos de poder, a las empresas proveedoras y por eso tenemos la catadura moral de decir que los procesos de convocatoria de personal van a ser transparentes. Eso nos hace diferentes. Tampoco estamos prometiendo cosas que no vamos a cumplir, es decir no estamos jugando con las expectativas de la población.

¿Respecto al transporte?

Hemos pensado en un metro wanka. Como el Metropolitano de Lima, habilitaremos un eje vial que vaya desde Sapallanga hasta la Ciudad Universitaria. También hemos proyectado la construcción de dos bypass. Es bueno recalcar que en nuestra gestión no dará ninguna autorización más a empresas, porque esto ya ha colapsado.