En un informe de la titular de la Dirección de Gestión Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César La Rosa Villanueva, sobre las acciones ejecutadas en la Carretera Central, en el tramo Jauja-Huancayo PE-3S, se advierte que pese a los trabajos de bacheo ejecutados, la vía sigue en estado crítico. Es por ello que el comité de gestión y lucha por la Carretera Central pedirá una reunión con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera.

Juan Meza Miranda, vicepresidente del comité de gestión y lucha por la Carretera Central, dijo que eso se acordó ayer, antes de la realización del paro regional, ya que buscan agotar la vía administrativa antes de ejecutar la medida de lucha.

Qué se hizo

En el informe mencionan que se contrató 44 metros cúbicos de mezcla asfáltica en frío. Realizaron la adquisición de 275 galones de emulsión asfáltica y hasta contrataron a una Mype para la ejecución de actividades de mantenimiento vial. Aunque no mencionan cuánto dinero se gastó, respondieron ante la demanda del memorial presentado por el comité de gestión y lucha por la recuperación de la carretera Central-margen izquierda.

Además, indican que en enero y febrero del año 2026, se ejecutaron trabajos de parchado profundo y superficial en sectores críticos, entre los kilómetros 110 al 116, en el marco de una emergencia nacional.

Sobre la evaluación realizada por un supervisor, menciona el documento, que se evaluaron las condiciones actuales de rodadura, donde se identificó deterioros superficiales en la carpeta asfáltica, entre lo que destacan la presencia de baches con profundidades de 10 centímetros.

Además existe pérdida localizada de material y degradación de la capa de rodadura. Otro problema es la deficiencia y ausencia de un adecuado sistema de drenaje superficial en varios sectores, situación que genera la acumulación de agua sobre la calzada cuando se registran lluvias.

Esta situación contribuye al acelerado deterioro del pavimento y a la prolongación de las fallas existentes. El pavimento presenta baches recurrentes, fisuración generalizada del pavimento, pérdida de cohesión de la mezcla asfáltica y deterioro progresivo de la capa de rodadura.