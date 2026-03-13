No buscan bailar, ni beber licor. Buscan hombres solos -o que estén con un amigo- para acercarse tímidamente. Beben poco licor, les piden seguir la fiesta en su casa para darles somníferos y robar sus bienes. La víctima pierde la conciencia y las ‘peperas’ hacen de las suyas.

Esta vez la víctima fue un profesional de software quien fue dopado en su casa en Huancayo y le robaron. Una de las féminas fue atrapada.

Policías de la Divincri detuvieron a Kiara H. C. (18), implicada en la presunta comisión del delito de robo agravado. La intervención se realizó luego que Jorge F.B. (26), denunciara que fue víctima del robo de varios objetos valorizados en 18 mil soles; entre ellos una laptop MacBook, un celular iPhone 17, dos monitores y un casco AGV.

El agraviado dijo que estaba bebiendo licor en su domicilio, en compañía de Stefany y su amiga María Paz N. (21), a las que había conocido horas antes. Al rato se quedó profundamente dormido, situación que habrían aprovechado para robarle sus pertenencias.

Al despertar, el agraviado advirtió la desaparición de sus bienes por lo que denunció el ilícito. Los agentes de la Divincri, lograron detener a Stefany Huachos en un inmueble de la cuadra 13 del Jr. José Gálvez en Huancayo.

Peritos de criminalística realizaron la inspección en el domicilio del agraviado, donde hallaron una pastilla. Ahora buscan a la otra implicada. Según la Policía, la detenida formaría parte de la banda denominada “Los Lechuceros”.