Creatividad literaria. La IE N°31594 “Juan Parra del Riego” ubicada en El Tambo lanzó el libro de cuentos titulado “Los chiuchis escriben”, que compila los textos que fueron elaborados por los alumnos de inicial y primaria. Ellos plasmaron su creatividad en la redacción de cuentos con mensajes basados en valores morales y éticos. “Se trata de un proyecto en el que participaron los alumnos y docentes. Después de un proceso de evaluación, se escogió 198 cuentos, los estudiantes usaron su imaginación, sus experiencias, sus vivencias, y este en el primer libro, pensamos hacer otros libros más”, señaló la directora de la mencionada IE, Gladys Reymundo Vidalón.

Historias

Un total de 450 alumnos participaron y se seleccionaron 198 cuentos. Del nivel inicial, son 23 cuentos (15 textos de alumnos de 5 años, y 18 de alumnos de 4 años), y 175 textos del nivel primaria.

Con la presencia de los directores de la DREJ y UGEL Huancayo, la IE presentó su libro a través de representaciones teatrales, también autografiaron los cuentos de su autoría, finalmente los pequeños escritores compartieron con el público los pormenores de su primera experiencia literaria, un proceso que demandó no solo creatividad, sino también perseverancia y disciplina.

La niña ACP del segundo grado de primaria, narró que, “se trata de una vaca que era amiga de una rana, y un día la vaca se encontraba enferma y no producía leche, no generaba ganancias para el granjero y él decide venderla. Pero la rana le dio a la vaca una planta medicinal y mejoró su producción de leche, y el granjero ya no la vendió”. Ella agregó que, el mensaje es que debe primar la empatía.

Reymundo Vidalón, remarcó que, este año ganaron en el concurso del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP). “Presentamos el proyecto “¡Yo soy el autor!, ¿Te lo sustento?”, justamente con la ilusión de editar y publicar un libro de cuentos de creación colectiva con los estudiantes de inicial y primaria de la IE Y como hemos ganado, tuvimos presupuesto que permitió la compra de un equipo de sonido, una laptop, los docentes han sido capacitados, y se imprimió 200 libros con buena calidad de papel y a colores; y como docentes hemos realizado un aporte para otros 200 ejemplares. Esperamos que estos textos puedan servir a otras instituciones educativas, y no solo se quede en la IE”, manifestó.

Finalmente, recalcó, que esta iniciativa pedagógica radica en darle sentido a lo que escribe el niño, ya que tiene un propósito auténtico que es comunicar, compartir y disfrutar el cuento; y también para mejorar en la producción de textos con coherencia y cohesión. “Una persona para escribir necesita leer, y viceversa. Para mejorar el vocabulario, y tenemos que incentivar la lectura y comprensión de textos”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO: