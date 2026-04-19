Un camión que transportaba fardos de prendas y tres motocicletas sin documentación por un valor de S/ 2 millones fue incautado en las últimas horas tras un operativo de represión al contrabando realizado por la PNP y Aduana en la zona andina de Tacna, específicamente en el distrito de Palca, en una vía carrozable que conduce al distrito Estique Pueblo en la provincia de Tarata. Según las indagaciones, en la tarde de miércoles 15 los agentes de la Policía Fiscal patrullaban y divisaron el camión Volvo modelo F12 de placa Z1I-887 que se hallaba estacionado y tapado con un toldo. Cerca estaba un hombre que al notar la presencia policial trató de fugar, fue reducido e identificado como Wile Hernán Alanoca Mita (43).

Fardos y motos

Se realizó un registro preliminar en la carrocería del vehículo y se observó diversos bultos o fardos de polietileno conteniendo ropa y calzados de segundo uso, conocido como “cachina”. Luego de un registro más profundo al vehículo, se contabilizó un promedio de 300 bultos con prendas; asimismo se halló tres motocicletas de alta gama (dos de marca Kawasaki y una Triumph).

Avisan a fiscal

Del hecho se comunicó a la fiscal especializada en delitos aduaneros Ivette Muguerza Casas, quién avaló la intervención e incautación por presunto delito de contrabando, pero el traslado del camión con su mercancía desde la zona andina hasta la ciudad tuvo inconvenientes, ya que demoró dos días.

Obstruyen traslado

Según los interventores, cuando el camión volvo Z1I-887 era trasladado a la ciudad, quedó atollado en un riachuelo al parecer propiciado por el conductor Alanoca, con la finalidad obstaculizar la labor policial e impedir que el vehículo y la mercadería sean internados en el almacén de la Aduana.

Vehículo fue hallado en una trocha en la zona andina de Tacna

Investigan a banda

Agentes que investigan el caso señalan que el camión Z1I-887 sería parte de los vehículos que suelen utilizar los integrantes de la banda denominada “Los pulpines” que trasladan mercadería de contrabando de Chile al Perú por pasos no habilitados, que serían personas oriundas de Puno y con residencia en el cono norte de Tacna, con antecedentes por enfrentamientos con la PNP. “Se trataría de un grupo grande dedicado al contrabando en el sur, cuyos integrantes suelen agredir a policías y aduaneros durante los operativos. Utilizan vías informales para ingresar mercadería desde Chile”, sostuvo un investigador.