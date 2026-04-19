El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, señaló que los recursos del Estado deben reflejarse en proyectos concretos que impacten en la vida de la población. Bajo esa línea, indicó que la asignación presupuestal no puede quedar solo en el plano administrativo, sino que debe traducirse en resultados visibles.

Durante una actividad oficial en el distrito de Monsefú, en la provincia de Chiclayo, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas explicó que la prioridad del Ejecutivo es asegurar la ejecución de inversiones. En ese contexto, remarcó que la gestión encabezada por el presidente José María Balcázar busca que el presupuesto llegue a la ciudadanía en forma de obras.

“Lo importante no es solo que los recursos lleguen a los territorios; lo que tiene que llegar también son las obras”, expresó.

#NotaDePrensa | 🏗️ Más obras para mejorar la calidad de vida en las regiones

Desde #Monsefú, el MEF reafirmó que los recursos públicos deben traducirse en obras concretas y oportunas, priorizando el financiamiento de proyectos que cierren brechas y mejoren los servicios en… pic.twitter.com/udQW0nNaqk — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) April 19, 2026

Prioridad en el cierre de brechas

El ministro también se refirió a las intervenciones que se vienen ejecutando en distintas zonas del país. Sobre este punto, mencionó que las acciones del Gobierno están orientadas a reducir brechas en servicios básicos y mejorar las condiciones de vida.

“Hoy he visto y he constatado cómo el sector Energía ha llevado luz a la población de Olmos. También el sector Vivienda seguirá acercando obras a esta zona de Lambayeque. Evidentemente, nosotros vamos a tener que buscar el financiamiento y daremos prioridad a ese tipo de cierres de brechas”, indicó.

El titular del sector explicó que una de las funciones del Ministerio de Economía y Finanzas es garantizar que los recursos asignados se utilicen de manera adecuada. Por ello, señaló que el objetivo es evitar retrasos o paralizaciones en los proyectos de inversión.

“Es una tarea que le corresponde al MEF: asegurar que los recursos se orienten adecuadamente y, sobre todo, que se ejecuten y no queden paralizados”, resaltó.

Finalmente, el ministro destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos regionales y locales. Acuña indicó que se busca mejorar la calidad del gasto a través de asistencia técnica y acompañamiento en la ejecución de proyectos.

Este enfoque apunta a optimizar el uso de los recursos en todos los niveles de gobierno. La finalidad es que las inversiones se concreten y generen beneficios directos en la población.