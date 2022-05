El hospital El Carmen se cae a pedazos. Ayer una vez más, el techo del área de neonatología se vino abajo. Allí habían 10 bebés prematuros, tres enfermeras y una técnica que evacuaron a los inocentes para salvar sus vidas. “Junto a las colegas atendíamos a los bebés, habían 10 hospitalizados y de pronto el techo se vino abajo, estábamos en pánico y en medio de los gritos, jalé las incubadoras y las cunas, desconectamos el oxígeno para trasladar a los prematuros a otra sala, mi compañera lloraba porque teníamos la sensación que se iba a caer toda la infraestructura y la desesperación de nosotras era sacar a los 10 prematuros”, relató la enfermera Patricia Palomino, que terminó herida.

Una madre de familia, grabó lo ocurrido y en medio de la desesperación dijo que denunciaría a los funcionarios.

Luego de salvar a los inocentes, la enfermera Patricia Palomino vio que su brazo estaba hinchado, puesto que los restos del techo le cayeron en la muñeca. La trabajadora fue llevada por emergencia, donde le inmovilizaron el brazo porque sufrió un esguince.

Exigen humanidad

Ayer por la mañana, los trabajadores del hospital salieron en una enérgica protesta, enfermeras, médicos, obstetras, técnicos y personal administrativo reclamaron porque laboran en un hospital de más de 170 años de antigüedad y que está declarado inhabitable. A diario realizan sus labores con el temor que se desplomen los techos o las paredes.

“Este hospital está declarado inhabitable, el Ministro de Salud, Jorge López vino hace unas semanas, conoce de esta situación pero no hace nada, las enfermeras han tenido que evacuar a los bebés a costa de su integridad física, ¿qué están esperando? ¿qué tragedia más tiene que ocurrir para que tomen acciones?”, reclamó la decana de obstetras, Frida Dueñas.

“El Carmen se cae a pedazos”, gritaban las enfermeras cuando estaban fuera del hospital. Los trabajadores avanzaron por el jirón Puno, avenida Huancavelica, Paseo La Breña, calle Real hasta llegar a la sede del Gobierno Regional ubicada en el jirón Loreto, donde un grupo de representantes, ingresó para el diálogo con las autoridades.

Luego de conversar con los funcionarios de la Diresa y el Gobierno Regional, las enfermeras consideraron que esta era “una mecida más”.

“Nos han dicho que nosotros tenemos la culpa por no reclamar en su momento, ya son 8 años de la promesa de un nuevo hospital, primero fue Cerrón, luego Unchupaico y ahora viene Orihuela, que nos echa en cara, por no haber reclamado en su momento, ahora nos piden más tiempo, que la licitación no sale aún”, exclamó la dirigente de las enfermeras, Guadalupe Inga Medrano, que lamentó que el director del hospital El Carmen, Luis Orihuela haya intentado minimizar lo ocurrido indicando que solo se cayó un cielo raso.

Consideró que no es posible que trabajen en una ratonera, donde cunde el hacinamiento, pero que solo se hacen parches cada vez que techos y paredes de caen. Es por ello que amenazan con una huelga, ya que si ocurre otro accidente, los familiares de los pacientes los culparan a ellos. Los trabajadores pidieron la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito, ya que en cualquier momento puede volver a ocurrir otro accidente.

Por su parte, el presidente del Cuerpo Médico, Jhosmel Meza, lamentó que las autoridades del Gobierno Regional de Junín, se la pasen colocando primeras piedras de futuros hospitales, cuando hace 4 años está paralizada la construcción del nuevo hospital ubicado en Chorrillos, cuya responsabilidad, atribuyó a las gestiones de los exgobernadores Unchupaico, Cerrón y ahora Orihuela.

Minimizó el hecho

El director del hospital El Carmen, Luis Orihuela, trató de minimizar lo ocurrido en el hospital. “El techo no se ha caído, se ha desprendido solo un pedazo del cielo raso, esto ocurre por el desgaste y por las lluvias que hubo hace 3 semanas, no hubo ningún tipo de daño material ni de los trabajadores”, acotó.

Asimismo, mencionó que los bebés de intermedios B, fueron evacuados al área covid, ya que no habían pacientes allí. Finalmente, el funcionario mencionó que ha pedido un nuevo peritaje de un ingeniero que confirme la inhabitabilidad de los ambientes para que sean evacuados a un nuevo lugar, que podría ser dentro o fuera del hospital materno infantil.

Hace unos años, se cayó el techo de la sala de partos, luego se desplomaron las paredes de las salas de puerperio ubicadas en la esquina del jirón Junín y Paseo La Breña y ahora se vino abajo el techo de neonatología.

Actualmente, el personal y los pacientes del hospital El Carmen se encuentra fraccionado. Las parturientas son internadas en los exambientes de covid, los consultorios externos funcionan en una casa hacinada en la avenida Huancavelica, el personal administrativo labora en un local del jirón Lima.

Mientras, que la habilitación de ambientes prefabricados para internar a los pacientes, avanza a paso lento, cuando requieren con urgencia espacios seguros para los pacientes y el personal de salud.

El dirigente de los trabajadores de la Fenutsa, Ricardo Quispe Areche lamentó que las autoridades del Gobierno Regional de Junín, que conocen del problema de la precariedad del hospital, no hayan podido hacer nada para solucionar los problemas y pongan en riesgo la integridad de los trabajadores, las gestantes, niños y bebés.