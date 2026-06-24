El trágico accidente de tránsito ocurrido en la Selva Central dejó como saldo final un fallecido y cuatro heridos de gravedad, confirmándose que el cuerpo sin vida del músico Hayden Barzola Hilario (29 años) ya fue encontrado río abajo tras haber sido reportado como desaparecido.

Los sobrevivientes rescatados con serias lesiones son su esposa, la reconocida intérprete folclórica Meliza Carlos Salomé (31), el hijo menor de ambos, Kener B. C., el hermano de la artista, Gino Carlos Salomé y la acompañante Yenifer Hinostroza Gonzáles. Todos ellos fueron evacuados de emergencia a establecimientos de salud locales con pronóstico reservado y politraumatismos.

En Pucharini

El siniestro se registró a las 4:15 de la madrugada de este martes en el sector Belén-Pucharini, dentro del distrito de Perené, cuando el automóvil negro de placa ERB-261 perdió el control en el tramo vial que conecta Yurinaki y Santa Ana.

La delegación artística, natural de Marco - Jauja, viajaba con destino a Mazamari para una presentación por la Fiesta de San Juan cuando el vehículo se despistó y cayó a un abismo de 80 metros, terminando a orillas del caudaloso río Perené.

Personal de la Policía, el Serenazgo de Perené y la Compañía de Bomberos acudieron de inmediato para ejecutar las labores de rescate, mientras las causas del despiste continúan bajo investigación formal.