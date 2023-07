“¡No maten a mi mamá! ¡por favor no la maten!” la pequeña hija de la comerciante Marisol Sedano Mendoza, rogó a los delincuentes que tenían encañonada a su madre amenazándola con quitarle la vida si no les daba el dinero de la venta del día. El hecho ocurrió a unos pasos de la municipalidad y del Banco de la Nación del distrito de Perené en la provincia de Chanchamayo.

“Sería las 7 de la noche, todos estábamos cerrando nuestros negocios cuando de pronto dos hombres llegaron en una motokar con el rostro pintado y con pistola en mano me apuntaron en la cabeza. Me quedé muda y paralizada y no hice nada”, contó Marisol que estaba con su hija de 6 años.

Ella señala que pudo haber cerrado antes, pero una señora llegó pidiendo 5 kilos de arroz y por ello se quedó unos minutos más.

Los delincuentes se llevaron todo el dinero de la venta del día. “En billete habría 40 mil soles y en el táper tenia 1500 todo se llevaron en un costal grande”, dijo la agraviada. Tras los ruegos de la aterrada niña, los delincuentes se fueron por la tienda ‘Don Jhony’ cuyo dueño fue anteriormente asesinado en un atraco.

La comerciante dice que los malhechores hicieron 4 disparos al aire y luego para escapar se arrojaron al rio, salieron por la otra orilla del río Perené y se perdieron entre los matorrales, serenazgo y la policía llegaron después de media hora.

El alcalde del distrito de Perené, Jordán Soria, dijo que tienen ficha técnica por 6 millones 400 mil para comprar cámaras de video vigilancia.