Un intento de robo terminó con una persona herida por arma de fuego y un presunto implicado detenido en el sector Sangani, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo.

Según información policial, el ciudadano Jonas Juan Huamani Solano (48) fue víctima de un asalto en el que delincuentes habrían intentado apoderarse de más de 20 mil soles.

Durante el hecho, uno de los sujetos efectuó un disparo que dejó herido al agraviado.

Intentan linchar a detenido

Tras lo ocurrido, pobladores de la zona capturaron a uno de los presuntos implicados, quien estuvo a punto de ser linchado. Los vecinos lo golpearon como castigo, hasta la intervención oportuna de la Policía Nacional que evitó mayores consecuencias, logrando rescatar al sujeto y trasladarlo al Hospital de Pichanaqui, donde permanece bajo custodia policial.

Los cómplices se dieron ala fuga, la Policía Nacional ejecutó el plan cerco y ubicaron un arma de fuego tipo pistola con la serie erradicada, la cual habría sido abandonada en las inmediaciones de la laguna El Caimán, en el sector Sangani.

Las investigaciones del caso quedaron a cargo del personal especializado de la Depincri Chanchamayo.