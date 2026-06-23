Con el desangramiento de sus venas, ayer protestaron los trabajadores nombrados (años 2025 y 2026) del hospital Carrión, ellos exigían al director del nosocomio, Gustavo Llanovarced, el pago de las guardias que por derecho les corresponde.

Uno de los servidores se inyectó una aguja y la sangre corría por su brazo, lo que generó la sorpresa de los trabajadores y pacientes, que por la mañana acuden a su cita al hospital.

“Somos 98 personas que estamos en la lucha, como nombrados nos corresponde el pago de las guardias y el derecho de alimentación, cuando exigimos a la administración nos dicen que no hay presupuesto. No nos vamos a retirar hasta tener una respuesta”, reclamó Yesenia García.

Los trabajadores señalaron que a los nombrados antiguos les pagan hasta 12 guardias, pero a ellos les pagaron solo 3 meses de este año y luego les recortaron, razón por la cual se sienten discriminados.

El plantón ocurrió en el frontis del hospital Carrión y luego una comisión ingresó a conversar con el director Gustavo Llanovarced, luego los trabajadores se trasladaron al frontis del Gobierno Regional de Junín.

Ayer al promediar, las 2 de la tarde, se firmó un acta en la cual acordaron que el pago de las guardias se dará de manera progresiva, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.