El ex jefe de imagen del hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, Michael Medina Guerra, fue otro de los beneficiados en el Ministerio de Salud (MINSA). Según la página de transparencia de dicha cartera, en febrero de este año, Medina recibió S/ 14 mil soles por hacer notas de prensa. El servicio se llamó: “Contratación de una persona para brindar el servicio de elaboración y redacción de notas de prensa sobre enfermedades no transmisibles, Covid-19, riesgos y desastres naturales”.

Medina era el comunicador encargado de las redes y la imagen del partido Perú Libre (PL) en Huancayo y apoyó en la campaña de Waldemar Cerrón. Apenas Perú Libre ganó en Lima, renunció a su cargo, en el hospital Carrión y pasó a laborar a Lima. Cabe señalar que durante un gran tiempo estuvo con permiso por asuntos que no supo explicar y la oficina del nosocomio estuvo sin un jefe titular.

MIRA ESTO: Jorge López: Defensoría pide a Fiscalía investigar denuncia contra ministro de Salud

No es el único que se ha beneficiado en Lima. Luego de ser denunciada, al inicio de la gestión de Perú Libre en Junín, por falsificar certificados, Leslie Gómez Barrientos, apareció también en capital como flamante Directora Ejecutiva de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria en el Ministerio de Salud (MINSA). El mérito de Gómez está, al parecer, en su amistad con el líder del “lápiz” Vladimir Cerrón. El jueves pasado, Willax reveló que Gómez Barrientos, quien en 2019 se desempeñaba como director de Salud de las Personas aquí en Junín, fue recomendada en Lima por el ex ministro Jorge López Peña y su ex jefe de gabinete Juan Carlos Delgado Echevarría.