En una reciente entrevista, Yahaira Plasencia volvió a hablar sobre el recordado episodio en el que fue captada dentro de la maletera de un vehículo. La artista señaló que, con el paso del tiempo, reconoce que se trató de una decisión equivocada.

El hecho ocurrió en abril de 2021, cuando la cantante celebraba su cumpleaños en una casa de Cieneguilla en un contexto de restricciones por la pandemia.

Ante la llegada de autoridades durante la reunión, optó por esconderse en la parte trasera de un auto, aunque finalmente fue descubierta.

Años después, la intérprete comentó que incluso su familia continúa recordándole lo sucedido mediante el conocido meme que circula en redes sociales.

“Sí, son errores que uno con el tiempo dice: ‘Qué vergüenza, qué te pasó Yahaira’”, contó para Trome.

La cantante también indicó que, aunque en su momento el episodio generó gran impacto mediático, hoy lo toma con humor.

No dejes de leer: