El nadador peruano Gustavo Lores realizó una extensa travesía en el Lago Titicaca como parte de un desafío que busca ser reconocido por Guinness World Records. La prueba demandó cerca de nueve horas de recorrido en condiciones extremas de altura y temperatura.

Durante el trayecto, Lores nadó más de 26 kilómetros en aguas abiertas, en un entorno marcado por la altitud del lago, ubicado a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar, y temperaturas cercanas a los 12 °C. La actividad se desarrolló bajo supervisión de la Marina de Guerra del Perú y la Fundación Grau.

Previo a la travesía, el deportista realizó un proceso de preparación de más de una semana en la zona, enfocado en la aclimatación a la altura y la adaptación al frío. Este entrenamiento fue clave para sostener el rendimiento en un escenario de alta exigencia física.

Con experiencia en competencias internacionales de larga distancia, Lores forma parte de los nadadores que han completado la Triple Corona de Aguas Abiertas. Tras culminar el reto en el Titicaca, el deportista espera la validación oficial del registro por parte de Guinness World Records.

No dejes de leer: