Un grave accidente ocurrió en el km 108 de la Carretera Central (Chicla), luego de que la plataforma de un tráiler que viajaba rumbo a Lima se desprendiera en una curva. El pesado bloque cayó directamente sobre dos vehículos que circulaban por la zona. Producto del accidente fallecieron Víctor Antonio Lazo Silva (50) y Marco Antonio Ramos Milla (60) que iban en la unidad de placa CWG-699. En este mismo vehículo resultaron heridos Delia Sofía Collantes Ochoa y Ledvir Anthony Ramos Collantes

En la unidad de placa W5N-538, quedó herido el conductor Inder Leandro Benites. Poco después del siniestro, brigadas de emergencia y la Policía ejecutaron labores de rescate para recuperar los cuerpos que terminaron atrapados debajo del pesado contenedor.

El conductor del tráiler, Jhon Christian Soria Salinas (52), quedó detenido por el presunto delito de homicidio culposo.

Tránsito restringido

Debido a la magnitud de la tragedia ocurrida ayer viernes 24 de junio, la Carretera Central permaneció por algunas horas totalmente cerrada. Agentes especializados iniciaron los peritajes para determinar si el desprendimiento ocurrió por falla mecánica o negligencia.

Hoy, una verdadera odisea viven miles de usuarios de la Carretera Central. El tránsito permanecía lento y restringido pasadas las 10:00 de la mañana de este sábado debido a los problemas registrados en el sector de Bellavista, en Casapalca, distrito de Chicla.

Decenas de vehículos avanzan a paso de tortuga y largas filas de buses que partieron anoche desde Lima con destino al valle del Mantaro y la Selva Central recién logran pasar, aunque con extrema lentitud.

Los pasajeros, afectados por el hambre, el cansancio y las largas horas de espera dentro de las unidades, aseguran que viajar por la Carretera Central se ha convertido en un verdadero calvario.

La Carretera Central ha colapsado estructuralmente debido al aumento desmedido del transporte de carga pesada y la falta de vías alternas. Diseñada para un flujo menor, cualquier accidente o falla mecánica basta hoy para paralizar por completo el principal eje logístico del país.

A esta saturación se suma una geografía accidentada propensa a derrumbes y la ausencia de carriles de emergencia.

Esta vía soporta una sobrecarga de 7200 a 9000 vehículos diarios (llegando a picos de 15000 a 20 000 unidades en feriados largos

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