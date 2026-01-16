Tras el hallazgo del cuerpo del adolescente Raziel R.M.A, de 14 años, el 11 de enero en la comunidad San Cristóbal, distrito de Perené, la Fiscalía de Pichanaqui realizó un allanamiento en un inmueble del AA.VV. III Milenio.

Durante la intervención, que se realizó a primera hora de la mañana, los fiscales lograron incautar una camioneta que estaría vinculada al caso, además de ropa de los investigados, un costal y otros objetos que podrían servir como evidencia.

En la operación fueron detenidas Marisabel P. S. (22) y Lea S. C. (51), quienes quedaron bajo custodia mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las pesquisas apuntan a cinco personas presuntamente involucradas en el delito y en el posterior ocultamiento del cuerpo del adolescente.

Según testigos y vecinos, las diligencias contaron con apoyo de la Policía Nacional, y los fiscales realizaron el análisis de videos de seguridad y tomaron declaraciones para esclarecer los hechos.

El caso continúa en investigación, mientras las autoridades buscan determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento de la muerte del menor.