El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaki consiguió que José Gabriel Cárdenas Yumbato (30) y José Luis Medina Valeriano (28) recibieran tres años de prisión por el delito de hurto agravado, tras los hechos ocurridos el 27 de febrero de 2026.

Según la investigación, la víctima, Víctor Ventura V. (26), dejó momentáneamente su motosierra en la entrada de su vivienda. Los sentenciados aprovecharon la ocasión para apoderarse del equipo en inmediaciones del parque Santa Rosa, pero vecinos del sector observaron el hurto y procedieron a detenerlos, entregándolos a la Policía Nacional.

Durante las audiencias, la Fiscal Adjunta Provincial Elicenda Farromeque Obregón presentó pruebas clave que demostraron la responsabilidad de los acusados, logrando que el Juzgado dicte la pena privativa de libertad correspondiente.