Un operativo de fiscalización realizado en panaderías y juguerías del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, permitió detectar diversas irregularidades sanitarias que podrían poner en riesgo la salud de los consumidores.

La intervención fue encabezada por la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Chanchamayo, bajo la dirección del fiscal provincial Ernesto Sierra Rodríguez, con el objetivo de verificar las condiciones de higiene y conservación de los alimentos comercializados en estos establecimientos.

Durante la inspección a las panaderías, las autoridades encontraron 52 bolsas de pan cuya fecha de vencimiento había expirado. También identificaron acumulación de grasa, restos de masa adheridos a paredes y pisos, polvo y presencia de telas de araña.

Asimismo, se observaron sacos de harina almacenados inadecuadamente, utensilios sucios y óxido en bandejas, hornos y otros equipos utilizados para la elaboración de productos de panadería.

Encuentran cucarachas en una juguería

Las inspecciones también se extendieron a establecimientos dedicados a la preparación y venta de jugos, donde se detectaron deficiencias en la limpieza de las áreas de trabajo y de los utensilios empleados para manipular alimentos.

Entre las observaciones figuraron licuadoras y extractoras con residuos de preparaciones anteriores, además de la presencia de cucarachas en uno de los locales intervenidos.

Otra de las irregularidades fue la identificación de un trabajador que manipulaba alimentos pese a presentar signos de hongos en las uñas de las manos, situación que generó preocupación por las condiciones sanitarias del establecimiento.

Exigen corregir deficiencias

Ante los hallazgos, el representante del Ministerio Público exhortó a los propietarios y responsables de los negocios inspeccionados a corregir de inmediato las observaciones detectadas y garantizar condiciones adecuadas para la preparación y comercialización de alimentos.

Por su parte, las autoridades municipales realizaron las actuaciones administrativas correspondientes, de acuerdo con sus competencias.

La intervención busca prevenir riesgos para la salud pública y promover el cumplimiento de las normas sanitarias en los establecimientos que expenden alimentos al público.