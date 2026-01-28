Desesperación. Una vez más, las intensas lluvias vienen afectando gravemente la parte alta del sector Tres de Mayo, Piedra Lunar, San José y otros en el distrito de Pichanaqui.

A esta emergencia se suma la afectación del servicio de agua potable en todo el distrito de Pichanaqui.

El incremento masivo de aguas pluviales en el sector Ninabamba ha impactado directamente en el funcionamiento de la planta de tratamiento, debido al exceso de caudal y sedimentación, lo que obligó a paralizar temporalmente sus operaciones para evitar daños mayores. Como consecuencia, varios sectores del distrito vienen registrando problemas en el abastecimiento de agua

Una vivienda ubicada en una esquina entre el jirón José Gálvez y Calle Uno, fue inundada por la fuerte corriente de agua que llegaba como un río que arrastraba tierra, piedras y ramas.

El agua causó serios daños materiales en la vivienda y la familia ha perdido muebles y enseres.Por otro lado, la avenida Marginal también soportó un fuerte ingreso de agua proveniente de la parte alta, lo que provocó inundaciones en viviendas a lo largo de dos cuadras.

Casos de dengue

A la zona llegaron cuadrillas de la Red de Salud de Pichanaqui, la responsable señaló que se ha registrado dos casos de dengue en dos cuadras afectadas.

“Los pacientes están estables, el riesgo existe cuando el agua queda estancada y allí ponen huevos los mosquitos”, indicó.

El mayor temor de la población es un posible deslizamiento del cerro de la quebrada El Camarón, que podría tener consecuencias fatales.