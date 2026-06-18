Custodiado por los agentes de las unidades Depincri, Seincri y Flagrancia PNP de Sangani, Diego Y.G. (20) volvió a la casa donde el pasado 3 de junio fue hallada muerta su madre, la enfermera Alicia Jenny Gamarra Túpac Yupanqui. El estudiante confesó ser el autor del crimen.

A la casa ubicada en en el asentamiento humano 3 de Mayo, en el distrito de Pichanaqui, también llegó personal del Ministerio Público encabezados por la fiscal Patricia Toribio y bajo estrictas medidas de seguridad, al promediar las 4:00 de la tarde, se dio inicio a las diligencias de reconstrucción.

Una fémina de complexión parecida a la de Alicia Gamarra ayudó a la escenificación. Según ello, el día de los hechos, la enfermera estaba en el balcón de su casa hablando por teléfono cuando llegó su hijo.

Luego de un corto pero incómodo cruce de palabras, la madre salió a abrirle la puerta al joven que ingresó. Adentro se habría suscitado una discusión que dio paso a la violencia y terminó con la muerte de la enfermera a manos de su propio hijo.

Todo el recorrido

Tras ello, Diego salió de la casa hacia el sector Naranjal, luego por la Calle 4, siguió por un pasaje que da al colegio Los Ángeles, regresó a la avenida Marginal, caminó 15 minutos más hasta embarcarse en un vehículo de transporte público hacia Huancayo, lo que finalmente hizo alrededor de las 4:00 de la mañana.

Otro detalle trágico es que habría confesado su crimen a su padre y este optó por quitarse la vida.

VIDEO RELACIONADO