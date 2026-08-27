Un nuevo giro dio la investigación por el asesinato de Carlos Alberto Chirote Flores (36). La Sala Penal de Apelaciones Permanente de Chanchamayo declaró fundada la apelación del Ministerio Público y ordenó la detención preliminar por siete días de Flabio Chero Simón y Abel Díaz Bautista, investigados por el presunto delito de homicidio calificado.

El crimen ocurrió el 10 de julio de 2026, cuando Chirote Flores se desplazaba en una motocicleta junto a su pareja y su menor hijo. Según la investigación fiscal, otra motocicleta, tipo chacarera y de colores rojo y blanco, se habría acercado con dos sujetos a bordo. El pasajero habría extraído un arma y disparado aproximadamente cuatro veces contra la víctima, para luego escapar.

La Fiscalía sostuvo que una testigo presencial reconoció a los investigados, a quienes conocía previamente por actividades vinculadas con construcción civil y sindicatos.

En primera instancia, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pichanaqui rechazó el pedido de detención. Sin embargo, el Ministerio Público apeló y la Sala Superior, mediante resolución del 14 de agosto, ordenó finalmente la captura de ambos por siete días y dispuso que se realicen las diligencias pendientes.

Tras labores de inteligencia del DEPINCRI PNP Sangani, los investigados fueron ubicados y detenidos para continuar con las investigaciones. También se ordenó un nuevo pronunciamiento sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Ambos permanecen en calidad de investigados y será el avance del proceso judicial el que determine las responsabilidades correspondientes. Cabe precisar que en el documento judicial figura el nombre Flabio Chero Simón, mientras que la información policial consigna Flavio Chero Simón.

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