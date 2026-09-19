Cristian Salamanca García postula como primer regidor para el municipio provincial de Tacna, sin embargo al haber renunciado el candidato a alcalde, según las normas vigentes, asumiría la alcaldía si es que ganan las elecciones.

¿Está usted preparado para tan importante cargo?

Estamos preparados porque somos un equipo, estamos trabajando para dar cara y dar una nueva opción al electorado porque estamos cansados ya de lo mismo, consideramos que necesitamos nuevos cuadros, renovar la política, porque nos mal gobiernan casi tres décadas en Tacna y no hay resultados productivos, no nos estamos desarrollando, queremos romper las cadenas de ese retraso.

¿Cuál cree que es el principal problema que tiene la población en la ciudad?

El principal problema es el desorden urbano, el desarrollo urbano se ha venido dando de una manera política, no técnica. A pesar de existir en varias oportunidades y en varias versiones un Plan de Desarrollo Urbano, las herramientas de gestión técnica, el político no las toma en cuenta para poder manipular el terreno, el suelo, como cambio de moneda electoral, y eso producen en Tacna desarrollo urbano desordenado que ha llegado a niveles desbordantes.

¿Qué es lo que va a hacer de llegar a la alcaldía?

Uno de nuestros cuatro ejes principales de desarrollo es el desarrollo urbano justo, no significa que vamos a dejar de atender las necesidades del poblador en cuanto a terrenos, sino que vamos a desarticular las mafias de lotes ¿de qué manera? ya no vamos a dar poder de decisión a los presidentes de asociaciones sino directamente con el usuario que demuestre la necesidad, con las familias que no tienen terrenos, para que se les pueda brindar en las zonas que el PDU (Plan de Desarrollo Urbano) lo planifique, vamos a volverle a dar a Tacna la capacidad de ordenar y planificar la ciudad.

Hay muchos sectores donde no puede formalizarse porque son zonas de riesgo como las laderas del cerro Intiorko o las canteras del río Seco

Hay muchas zonas donde por la característica del terreno por su capacidad portante no se debería. Por ejemplo en el cono norte cuando ocurrió el terremoto Toledo intentó reubicarlos y creó Viñani, la idea era de que dejen sus lotes en el cono norte y no se produjo eso, al contrario, causó un desorden y esos señores tienen varios lotes en cono norte y en cono sur y sigue el desorden urbano.

El otro problema en Tacna es el transporte urbano con vías saturadas ¿Qué hará?

Dentro del desarrollo urbano justo también hablamos del transporte, no solo implica los buses que comentas sino también el ordenamiento de las vías, el tema de la movilidad interdistrital, actualmente está colapsando sobre todo en hora punta. Existen cinco vías de salida de Gregorio Albarracín hacia el Cercado y en hora punta, entre 7:15 a 8:00 horas nos demoramos 20 minutos en salir por esos vías, me refiero a Antunez de Mayolo, Humboldt, San Hilarión y Municipal, planteamos implementar vías rápidas que atraviesen toda la provincia desde el cono sur hasta el cono norte, estas vías tienen sus características específicas, tienen que ser rápidas no pueden tener cruces o si los tienen tiene que haber tréboles en tramo bien alejados, eso permitiría la movilidad interdistrital rápida.

¿Dónde se podría habilitar una vía rápida?

Estoy pensando que necesariamente tiene que ser la Municipal, en el óvalo Cusco tiene que haber una vía deprimida, por debajo del nivel, para que puedas desplazarse uno directo por Cusco y tener una salida por el centro y otra salida por el cono norte.

¿Algo que rescatar del actual gestión municipal?

Bueno estamos afrontando nuestra propuesta dándole bastante énfasis al tema cultural porque se viene el centenario de la reincorporación y el sector cultural está completamente desatendido tanto en infraestructura como en oferta cultural y Tacna es una ciudad completamente turística y comercial, el turismo ha crecido la creación de las facultades en las universidades pero no creció proporcionalmente la cultura y el desarrollo de las artes que son completamente complementarias al turismo, vamos a darles ese soporte al sector cultural de nuestra provincia y vamos a construir una infraestructura cultural en espacios abiertos y cerrados contundentes, y como cereza del pastel vamos a hacer el gran teatro sinfónico en el terreno de Rosa Ara, ese es un compromiso que ya estamos asumiendo.