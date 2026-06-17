“Hablen con mi abogado” fueron las escuetas palabras de Diego Y.G (20), el joven que fue detenido por presuntamente estar involucrado en el crimen de su madre Alicia Jenny Gamarra Túpac Yupanqui (52). La noche de ayer fue llevado desde la sede de la Depincri en Sangani hasta el Poder Judicial.

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui, liderado por la fiscal provincial Patricia Toribio, obtuvo la detención preliminar judicial por el plazo de tres días. La fiscal argumentó la existencia de un inminente riesgo de fuga y una evidente falta de colaboración con la justicia por parte del imputado.

El 3 de junio, la agraviada fue hallada sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano 3 de Mayo, en Pichanaqui. Su cuerpo estaba en el segundo piso del inmueble, en posición de cúbito ventral; alrededor de su cuello se hallaron un cable de extensión y una cuerda de nailon.

Durante la investigación preliminar, el Ministerio Público recabó elementos de convicción fundamentales para el caso. Entre ellos, el acta de intervención policial, el acta de levantamiento de cadáver, el informe de inspección técnico-policial y el análisis criminalístico de la escena, así como declaraciones testimoniales y el peritaje técnico a los celulares de la víctima.