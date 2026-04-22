El director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, Walter Oré Ramos mencionó el problema de la falta de hábitos de lectura en los niños y jóvenes, es porque ahora se dedican más a las redes sociales incluso para realizar las tareas.

Recordó, que de acuerdo a la última Evaluación Censal de Estudiantes del cuarto grado de primaria en el año 2024, en Huancayo, el 40.2% ha logrado el nivel satisfactorio y el 41% nivel de proceso del logro en cuanto a la lectura.

“En la provincia de Huancayo, estamos por encima de promedio regional y nacional, pero no es lo más óptimo porque estamos por debajo del 50% del desarrollo de las competencias lectoras y queremos revertir esta situación”, comentó el funcionario.

Como la falta de lectura es una tendencia mundial, ya existen países, donde se ha retomado la lectura de textos impresos, ya que los textos virtuales no desarrollan mucho el nivel de competencia. Es por ello que se busca recuperar las prácticas educativas y volver a recuperar los aprendizajes.

VACÍA. El 45% de lectores han dejado de asistir a la biblioteca municipal de Huancayo, en los últimos años, situación que se agudizó con la pandemia, cuando todo empezó a ser virtual, manifestó el responsable de la biblioteca municipal de Huancayo, Hugo Paredes Chucos.

Antes al día habían hasta 240 lectores y las salas de lectura lucían repletas. Ahora apenas se llega a 120 usuarios, en su mayoría son estudiantes universitarios y escolares. pero sobretodo llegan cuando realizan sus exámenes.

Ante la falta del hábito por la lectura, la biblioteca municipal promueve las visitas guiadas, con el fin de brindar un lugar de lectura en la sala infantil a los niños de las diversas instituciones educativas.

A nivel de la UGEL Huancayo se han generado directivas para que las instituciones educativas cuenten con un plan lector que desarrollen capacidades en los estudiantes con un lenguaje amigable y no muy académico o técnico que al contrario apartan a los lectores.

En las instituciones educativas, en todas las áreas se propone que existan un espacio para que los niños lean y se desarrollen buenos hábitos en su aprendizaje.

ACTIVIDADES. Este 23 de abril, que se celebra el Día del Libro, en 1628 instituciones educativas públicas y privadas, se realizarán actividades para promover la lectura.

En la biblioteca municipal, hay dos salas de lectura, una es la biblioteca infantil, donde atienden a menores desde los 4 a 11 años. Al mes acuden 300 niños, que leen y participan en talleres de kirigami y manualidades. La sala de lectura para los niños es un lugar muy acogedor, donde los niños se ven atraídos por explorar su imaginación con los texto de todo tipo.

Mañana se celebra el Día de Libro y en 1628 instituciones educativas se realizarán actividades para recuperar lectores