Los huancaínos están listos para celebrar el año nuevo 2026, ya tienen, la piñata del presidente José Jerí y la inolvidable Dina Boluarte con su Rolex, tienen listas las cábalas, ya escogieron sus prendas amarillas y hasta se han sometido al tradicional baño de florecimiento o limpia para recibir con buen vibra el 2026.

En un recorrido por las tiendas del jirón Santa Isabel en El Tambo, el comerciante Efraín Baldeón de la tienda Violetitas, señaló que ya había vendido 20 piñatas del presidente de la República, José Jerí y las frases con las que inició su gobierno “Poco floro y más acción”, “coqueto por naturaleza”. Mientras que Dina Boluarte, luce siempre su Rolex y la frase del menú de 10 soles que incluye “sopa segundo y postrecito”. Para hoy llegan las piñatas de Keiko y Cueva y la atención será hasta la medianoche.

Para decorar la casa, un kit completo está a 20 soles, esto incluye el mantel de mesa, las letras, globos y billetes, dijo la comerciante Estrella Vila, que atenderá mañana hasta las 11 de la noche.

LIMPIA. En la feria navideña de la calle Real, en el último puesto por el jirón Huánuco, ayer hubo mucho alboroto, el chamán Guillermo David, realizó ayer una limpieza espiritual para botar las malas energías y atraer la buena suerte y fortuna.

“El año 2025, nos marco, hemos sufrido fracaso y sufrimiento, pero año en el año 2026, si nos va a ir muy bien a las personas. La limpieza fue con ruda, marco y romero, que se utilizan para alejar las cosas negativas que cargan las personas por causa de la envidia”, comentó el chamán Guillermo David.

Acotó que vamos a iniciar el año del caballo de fuego, que augura buena cosas para el país como la mejora de la economía y la salud. Además, se augura que los peruanos elegiremos a buenos gobernantes, que serán muy peleadas, aunque evitó decir quienes podrían ganar. Pidió que sea un gobernante que saque realmente al Perú de la crisis en la que vivimos.

En la tienda del jirón Cajamarca, el comerciante Franco Soto, recomendó comprar el amuleto del caballo, ya que simboliza la valentía y fuerza y nos permite encontrar nuevos caminos. Hay modelos, como el que es sostenido por la virgen de Fátima, que simboliza la protección contra las energías negativas. El elefante con la trompa hacia arriba que trae fortuna y con la trompa hacia abajo que simboliza, la fertilidad, para las parejas que buscan hacer crecer a la familia. Los amuletos y porta inciensos salen desde los 3 soles y los más grandes a 6 soles. Las ollas y cofres de la abundancia, también son muy pedidos.

Las flores amarillas también son los productos más buscados para la celebración del año nuevo, un paquetes de pompones con 30 tallos que sale a 5 soles por unidad. El paquete de 10 unidades de girasol está a 25 soles. Estos no falta en la decoración.