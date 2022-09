El director regional de Educación de Junín, Gustavo Cerrón Olivera informó que los estudiantes que no hayan cumplido las competencias en su jornada escolar este año realizarían clases vacacionales en enero y febrero. “El Minedu está pensando hacer todo un periodo de recuperación en enero y febrero, aunque aún está en evaluación esperaremos a noviembre para ver quienes irán a etapa de reforzamiento de enero y febrero”, acotó.

Mencionó que existen muchos escolares que necesitan de un programa de reforzamiento, para ello se está trabajando en los lineamientos de fin de año.

Se prevé que participen de esta etapa de reforzamiento los escolares que no lograron las competencias adecuadas y los que no lograron la nivelación también estarán los estudiantes que no lograron la nivelación académica, luego de la pandemia.

Respecto a las horas y días durante la semana que se cumplirá la anunciada nivelación, explicó que esto está en evaluación a cargo del Ministerio de Educación, que tiene que definir el presupuesto que asignará para pagar a los docentes seleccionados para esta función.

El funcionario mencionó que la pandemia perjudicó mucho a los escolares, muchos de los cuales han perdido el hábito de leer.

Asimismo, ahora hay muchos problemas de salud mental, porque niños y adolescentes llegan estresados a su institución educativa y necesitan de una terapia familiar con urgencia.