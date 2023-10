Mañana vence el plazo que dio el Sistema Integral de Salud (SIS) para que los acreditados que no cobraron durante la pandemia el beneficio de sepelio de asegurados fallecidos, puedan cobrar dicho pago en las agencias del Banco de la Nación. Hay unos 133 acreditados en la región Junín que no han cobrado el bono. De no hacerlo, el dinero revertirá al Tesoro Público.

“El SIS exhorta a las personas acreditadas para que cobren el beneficio. Solo tienen que acercarse al Banco de la Nación y presentar su DNI. Antes, deben verificar si estan considerados, mediante el enlace: https://drive.google.com/file/d/1D6aGKWoR6QRsDbZOVwDz6BnfpqsE7vz7/view, escribiendo al WhatsApp SIS 941986682, al correo electrónico sis@sis.gob.pe o llamando a la Línea Gratuita 113, opción 4″, informó.

La PES reconoce S/ 350 por óbito o natimuerto y por recién nacido hasta los 28 días, S/ 700 por un menor de 29 días hasta menos de 12 años y S/ 1,000 desde los 12 años a más.

Busca contribuir a cubrir los gastos de ataúd, capilla ardiente, mortaja, traslado del asegurado fallecido al cementerio o crematorio, y nicho o derecho de cremación.